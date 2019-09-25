Погода на завтра: почти всю Украину накроют дожди (видеопрогноз)
В большинстве регионов будет прохладно.
Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 26 сентября, в Украине пройдут дожди, на юге температура до +20°.
В Украине сегодня будет прохладно, на западе пройдут дожди (карта)
Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +4°, днем до +17°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +5°, днем до +20°.
На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +8°, днем до +21°.
В северных областях также ожидаются осадки. Температура ночью до +8°, днем до +15°. В центре пройдут дожди, температура ночью до +7°, днем до +19°.
Согласно народному прогнозу, 26 сентября - Корнилия священномученика. После Корнилия корень в земле не растет, мерзнет. Если сегодня грач улетает - снег пойдет.
Прогноз погоды в Украине на четверг, 26 сентября
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Погода в Украине
- Винница+19°... +11°
- Днепр+17°... +4°
- Донецк+15°... +1°
- Житомир+19°... +10°
- Запорожье+17°... +3°
- Ивано-Франковск+21°... +9°
- Киев+18°... +9°
- Кировоград+17°... +6°
- Луганск+14°... 0°
- Луцк+20°... +11°
- Львов+20°... +10°
- Николаев+21°... +8°
- Одесса+19°... +15°
- Полтава+15°... +5°
- Ровно+21°... +10°
- Симферополь+20°... +8°
- Сумы+14°... +6°
- Тернополь+21°... +9°
- Харьков+15°... +4°
- Херсон+20°... +8°
- Хмельницкий+22°... +11°
- Черкассы+17°... +9°
- Чернигов+16°... +7°
- Черновцы+23°... +11°
Виргиния, США
+ 13 °
Практически безоблачноПогода Стерлинг на месяц
Ощущается как:+13 °
Влажность:59 %
Давление:752 мм
Ветер: 3.7 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:06:59
Закат19:02
Видимость:16 км
Фаза луны:
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