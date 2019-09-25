Погода на завтра: почти всю Украину накроют дожди (видеопрогноз)

В большинстве регионов будет прохладно.

Завтра в Украине пройдут дожди / Фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в четверг, 26 сентября, в Украине пройдут дожди, на юге температура до +20°.

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Прогноз погоды в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +4°, днем до +17°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +5°, днем до +20°.

На западе Украины пройдут дожди. Температура ночью до +8°, днем до +21°.

В северных областях также ожидаются осадки. Температура ночью до +8°, днем до +15°. В центре пройдут дожди, температура ночью до +7°, днем до +19°.

Согласно народному прогнозу, 26 сентября - Корнилия священномученика. После Корнилия корень в земле не растет, мерзнет. Если сегодня грач улетает - снег пойдет.

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