Юго-западный Китай пострадал от сильных ливней

Ожидается, что дожди продлятся до 15 июля.

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В результате сильных ливней в городе Тэнчун провинции Юньнань на юго-западе Китая один человек пропал без вести.

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Из-за непогоды было повреждено 2019 домов и пострадали более 166,67 га посевов в поселке Хоуцяо, передает Xinhua со ссылкой на местные власти.

С 9 июля, когда на город обрушились проливные дожди, в общей сложности были эвакуированы 190 человек.

Ожидается, что дожди продлятся до 15 июля, что может затруднить проведение спасательных работ.

Напомним, по меньшей мере шесть человек погибли во время сильного шторма в северной Греции.