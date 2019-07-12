Юго-западный Китай пострадал от сильных ливней

16:07, 12 июля 2019
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Ожидается, что дожди продлятся до 15 июля.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В результате сильных ливней в городе Тэнчун провинции Юньнань на юго-западе Китая один человек пропал без вести.

В Китае 1,5 миллиона человек пострадали из-за наводнений

Из-за непогоды было повреждено 2019 домов и пострадали более 166,67 га посевов в поселке Хоуцяо, передает Xinhua со ссылкой на местные власти. 

С 9 июля, когда на город обрушились проливные дожди, в общей сложности были эвакуированы 190 человек.

Ожидается, что дожди продлятся до 15 июля, что может затруднить проведение спасательных работ.

Напомним, по меньшей мере шесть человек погибли во время сильного шторма в северной Греции.

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Теги: #погода#наводнение#Китай
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