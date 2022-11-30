1 декабря в Украине будет сухо, однако температура в большинстве областей будет около "нуля".

Зима в Украине начнется с похолодания. В течение дня 1 декабря температура в большинстве областей будет от небольшого "минуса" до небольшого "плюса". Лишь на юге страны и в Закарпатской области будет теплее, а в Крыму воздух прогреется до +8°. Без осадков. Солнца тоже станет больше, пасмурная погода ожидаюется лишь местами на западе Украины. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -7°, днем -1°.

Во Львове в четверг будет пасмурно, сплошная облачность. Ночью -1°, днем 0°.

В Луцке - облачно с прояснениями, ночью -4°, днем -1°.

В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью -5°, днем -2°.

В Тернополе 1 декабря ночью будет -3°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком завтра будет облачно с прояснениями, ночью -5°, днем -1°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +1°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью -2°, днем +6°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в четверг - пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем 0°.

В Виннице завтра будет -6°...0°, небольшая облачность.

В Житомире в четверг будет ночью -8, днем -2°, небольшая облачность.

В Черкассах завтра будет небольшая облачность, ночью -1°, днем 0°.

В Кропивницком температура ночью будет -4°, днем 0°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха -3°...0°.

В Одессе 1 декабря - облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +3°.

В Херсоне в четверг ночью 0°, днем +3°, облачно с прояснениями.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью -1°, днем +2°.

В Запорожье температура ночью -3°, днем +2°, небольшая облачность.

В Сумах завтра температура воздуха составит -3°...-1°, облачно с проясненииями

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью -4°, днем -1°.

В Днепре температура ночью будет -3°, днем +1°, небольшая облачность.

В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, +3°...+8°.

В Краматорске завтра будет небольшая облачность, температура ночью -5°, днем 0°.

В Северодонецке - небольшая облачность, температура ночью -6°, днем -1°.

1 декабря - день Платона и Романа. Каков первый день декабря, такова и вся зима будет. Если с утра тепло - будет оттепель в начале зимы, холод и метель днем - такой будет середина зимы; под вечер начнется метель - зима будет уходить от нас неохотно.

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