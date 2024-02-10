Женщина поразила прекрасным чувством стиля.

На днях состоялось награждение экс-главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного званием героя Украины. В этот знаменательный день рядом с ним была его супруга Елена.

Женщина пришла на награждение в трендовом костюме. Она надела элегантные черные брюки, черную блузку с белой каймой и белый жакет на одной пуговице.

Кудрявые волосы Елена Залужная собрала в пучок, а на лицо нанесла легкий макияж. Такой образ она дополнила минималистическими украшениями и часами с черным ремешком.

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Отметим, Елена и Валерий Залужные состоят в браке более 20 лет. Они воспитывают двоих дочерей.

Из-за полномасштабного российского вторжения у них нет возможности постоянно находиться вместе, однако, как говорил Залужный, семья его понимает.

Напомним, недавно стало известно об отставке Валерия Залужного. По словам президента Владимира Зеленского, украинской армии нужны перемены, поэтому теперь пост Залужного будет занимать генерал Александр Сырский.

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