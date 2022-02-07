По словам звезды, единственное и самое главное правило ухода за собой для всех и на все времена - сон.

Популярная певица Вера Брежнева, которая на прошлой неделе отпраздновала свое 40-летие, не перестает восхищать красотой и молодостью в столь уже зрелом возрасте.

На своей странице в Instagram, звезда раскрыла главные секреты упругости тела и правила ухода за собой.

Так, по словам Брежневой, топ-5 правил, которых должна придерживаться женщина, чтобы выглядеть молодо и свежо:

ложиться спать до 23.00

не растягивать кожу

регулярно (1-2 раза в неделю) делать скраб

делать check-up организма и по назначениям принимать добавки (они тоже влияют на состояние кожи)

регулярно делать самомассаж шейно-плечевой зоны (расслаблять ее)

Так же, по словам звезды, единственное и самое главное правило ухода за собой для всех и на все времена - сон.

"Это главная составляющая здоровья. Ложиться спать не позднее 23.00, а еще лучше - до 22", - советует Брежнева.

Кроме выше перечисленного, звезда советует не забывать о питании и тренировках.

"Тело дольше остается молодым благодаря тренировкам, питанию и сну. Нет никаких секретов. Но и поблажек тоже нет. Волшебного крема не существует", - уверяет певица.

Напомним, 3 февраля Брежнева отпраздновала свой день рождения - ей исполнилось 40 лет.

"Сегодня прекрасный день! Я счастлива. И получила от вас всех столько тепла и любви! Что мое сердце разрывается от чувств! Просто нереально ответить на каждое поздравление, но я благодарю вас за каждое слово, я все читаю, смотрю, слушаю. В свои 40 я четко понимаю: самое ценное, что у меня есть это ЛЮДИ! Спасибо, что вы у меня есть! Спасибо, что вы со мной", – сообщила тогда знаменитость.

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40-летняя Вера Брежнева воспитывает двоих дочерей - 20-летнюю Соню, которую родила от украинского политика Виталия Войченко, и 12-летнюю Сару, родившуюся в браке с бизнесменом Михаилом Киперманом.

Сейчас певица замужем за продюсером Константином Меладзе, и пока совместных детей у пары нет. Супруги живут на три страны - Россию, Украину и Италию.

Ранее Брежнева показала свой отдых на Мальдивах.

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