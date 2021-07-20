Известная певица Вера Брежнева обладает изысканным чувством стиля.
Так, в этот раз она продемонстрировала ультрамодный костюмчик из шелка - штаны и рубаха свободного кроя. Дополнила она такой лаконичный и выдержанный образ золотыми серьгами-кольцами.
Стоит отметить, что такой костюм идеально подходит как для прогулки, так и для офисной работы. Летом он изысканно подчеркнет вашу загорелую кожу и сияющие пряди волос.
Кроме того, в подобном костюме можно также пойти в ресторан или даже появиться на светских мероприятиях. В любом случае вы будете выглядеть свежо и стильно.
"Вау, какой костюм", "Шикарно", "Королева", "Ух, какая прелесть", "Восхитительная", - пишут фаны в комментариях под фото.
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