Певица призналась, что ей очень нравится ее возраст.

Популярная певица Вера Брежнева 3 февраля отпраздновала свой день рождения - ей исполнилось 40 лет.

В связи с этим экс-участница "ВИА Гры" решила порадовать поклонников серией ярких фото, а также видеоподборкой моментов из своей жизни, опубликовав все на своей странице в Instagram.

На опубликованных снимках Вера запечатлена в комплекте лимонного цвета, состоящем из юбки миди и лифа. Яркий образ дополняют розовые босоножки и боа из перьев в тон обуви. На голове у певицы - пышная прическа, а на лице - яркий макияж с акцентом на глаза.

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"Вообще все нравится! Happy Fourty", - написала под снимками звезда.

В комментариях посыпались поздравления и комплименты. Многие не могут поверить в то, что Брежневой исполнилось 40, ведь она выглядит гораздо моложе своих лет. "Вера, не ври, какие сорок", "Верочка, какая ты обворожительная", "Шикарный вид", "Фигура огонь", "Красотка", - восхищаются фаны под постом.

Что касается видео, то артистка представила публике моменты из своей творческой и личной жизни. На кадрах модно увидеть ее путешествия с семьей и дочерьми, мужа Константина Меладзе, записи шоу и программ, съемки клипов и многое другое.

"Сегодня прекрасный день! Я счастлива. И получила от вас всех столько тепла и любви! Что мое сердце разрывается от чувств! Просто нереально ответить на каждое поздравление, но я благодарю вас за каждое слово, я все читаю, смотрю, слушаю. В свои 40 я четко понимаю: самое ценное, что у меня есть это ЛЮДИ! Спасибо, что вы у меня есть! Спасибо, что вы со мной", – написала знаменитость.

В сториз Брежнева также рассказала о сюрпризе, который преподнесла ей сестра Виктория Галушка.

"Сажусь в самолет ночью. Смотрю, сидит какая-то девушка и снимает меня на телефон. Я сначала возмущена. И вот она убирает телефон от лица, а это моя сестричка. Стоит ли рассказывать, что слез уже было не сдержать", – гласит подпись.

Дома Брежневу ждал настоящий цветник. Вся квартира была заставлена букетами весенних цветов, на фоне которых на снимках виден супруг певицы Константин Меладзе.

"С моим главным садовником", – отметила Вера и назвала себя "счастливой 40-леткой".

Напомним, 40-летняя Вера Брежнева воспитывает двоих дочерей - 20-летнюю Соню, которую родила от украинского политика Виталия Войченко, и 12-летнюю Сару, родившуюся в браке с бизнесменом Михаилом Киперманом.

Сейчас певица замужем за продюсером Константином Меладзе, и пока совместных детей у пары нет. Супруги живут на три страны - Россию, Украину и Италию.

Ранее Брежнева показала свой отдых на Мальдивах.

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