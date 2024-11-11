Этот оттенок подойдет всем.

В этом сезоне тренды в окрашивании волос задают особый акцент на естественность и глубину цвета, и главным хитом становится оттенок "грибной блонд".

Этот цвет – идеальный баланс между холодными пепельными, бежевыми и слегка серебристыми тонами, что придает волосам многогранность и создает впечатление живой, насыщенной текстуры.

Не яркий, но и не скучный, "грибной блонд" подходит как для светловолосых, так и для шатенок, которым хочется попробовать что-то новое и стильное, но без радикальных перемен.

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В чем преимущество "грибного блонда"

В первую очередь, он универсальный и идет практически каждому. Более того, он выглядит максимально естественно. Кроме того, такой цвет особенно хорошо подчеркивает черты лица и подходит для любого сезона.

Зимой он придаст коже более мягкий и теплый оттенок, а летом подчеркнет светлую кожу и заиграет новыми красками.

Чтобы подчеркнуть глубину цвета, парикмахеры используют несколько техник окрашивания, таких как балаяж и мягкие переходы, которые делают цвет многослойным и объемным.

Интересно и то, что это окрашивание не требует особого ухода, как многие другие. С его помощью вы сможете даже скрыть отросшие корни.

Напомним, ранее Андре Тан рассказал, как выглядеть моложе своего возраста.

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