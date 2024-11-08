Придерживайтесь этих рекомендаций, и никто не догадается, сколько вам на самом деле лет.

Известный украинский дизайнер Андре Тан, который ранее трендовые цвета в одежде в 2024 году, поделился новыми советами для женщин. Знаменитость назвал основные методы, которые помогут выглядеть моложе.

Модельер в своем Instagram опубликовал видео, в котором дал три совета женщинам, стремящимся визуально уменьшить свой возраст и сохранить молодость. Среди таких установок Тана было уменьшение контрастности, выбирать одежду в спокойных и приглушенных оттенках, а также покупать наряды, которые подчеркнут достоинства фигуры.

"Придерживайся этих трех правил и минус 10 лет гарантировано. Но помни, что твоя естественная красота и внутренняя гармония - это лучший секрет молодости", - написал под видео дизайнер.

1. Уменьшить контрастность

Знаменитость советует использовать более нежные оттенки, которые будут удачно сочетаться между собой. Не стоит в своих образах или макияже применить яркие цвета, которые будут делать ваш образ не изящным и элегантным, а громоздким и "дешевым". По его словам, светлые оттенки, особенно на лице, освежают и добавляют образу легкости.

2. Приглушенные оттенки

Андре Тан отмечает, что сейчас в моду вернулись более приглушенные оттенки, в которые как будто добавили немного серой краски или пыли. Сейчас в тренде цвет темной вишни или бордовый, оттенки коричневого, серого, бежевого. Они всегда выглядят более естественно и добавляют вашему образу стиля и утонченности. Кроме того, эти цвета смягчают черты лица.

3. Одежда, подчеркивающая фигуру

Модельер советует выбирать одежду, которая будет подчеркивать вашу фигуру. Стоит отказаться от мешковатых больших вещей и отдать предпочтение облегающим платьям или свитерам.

Важно обращать внимание на крой и ткани, потому что "они могут творить чудеса" с вашим внешним видом, говорит Андре Тан. Он отмечает, что ткань должна быть плотной и качественной, чтобы скрыть все недостатки.

Напомним, ранее Андре Тан ответил, как собрать идеальный джинсовый образ. Дизайнер показал, с чем лучше всего сочетать деним.

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