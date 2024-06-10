Наряд для певицы создали украинские дизайнеры.

Популярная украинская певица Jerry Heil посетила международный кинофестиваль в Каннах, где предстала в изысканном образе. Артистка рассказала, что ее наряд был наполнен различными смыслами.

Одежду для исполнительницы создали украинские бренды. Jerry Heil прошлась по красной дорожке в Каннах в изысканном платье черного цвета. Оно было дополнено латами, с которыми певица выступала на "Евровидении-2024". А также звезда украсила образ маленькой серебристой сумкой и головным убором из цепочек.

По словам знаменитости, пышное платье для нее сшил украинский дизайнер Лаша Мдинарадзе, а серебряную сумку создал бренд Sfurato, основательницей которого является Екатерина Тутерова.

Jerry Heil рассказала, какой символизм заложен в ее образ. Она говорит, что так же как и на Евровидении, в Каннах она пыталась привлечь внимание к сильным и несокрушимым украинским женщинам. Несмотря на ежедневные потери, постоянные испытания, украинки продолжают работать и поддерживать своих мужчин, которые защищают государство на фронте.

"Мы наполняем это смыслом стойкости. Украинские женщины - это женщины, на плечи которых легло столько ответственности, столько работы. Это сегодняшнее лицо победы украинского народа. Мы это так транслировали, и многие это считывали", - отметила исполнительница.

Напомним, ранее украинский дизайнер создала костюм для Alyona Alyona для "Евровидения-2024".

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