Дженнифер Лопес продолжает удивлять своих поклонников не только творчеством, но и стильными образами. Недавно звезда поделилась в Instagram фотографиями, сделанными в гардеробной своего роскошного особняка, который, по слухам, она пытается продать после расставания с Беном Аффлеком.
На снимках Джей Ло позирует в элегантном монохромном образе песочного цвета. На ней двубортный жакет с атласными лацканами, асимметричная мини-юбка и лаковые туфли на высоком каблуке. Дополняют образ солнцезащитные очки, белая сумка с черным принтом и массивное кольцо.
"Готова к выходу", - подписала фото певица.
Поклонники восхитились стилем Джей Ло и ее безупречным внешним видом.
Реакция соцсетей:
- "Невероятная!"
- "Королева!"
- "Всегда стильная!"
- "Меня так радует, когда ты публикуешь! Люблю видеть тебя!"
Напомним, Дженнифер Лопес появилась в новом чрезвычайно откровенном образе.