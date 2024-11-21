55-летняя звезда не боится экспериментировать с образами и выбирать смелые наряды

Дженнифер Лопес продолжает удивлять своих поклонников не только творчеством, но и стильными образами. Недавно звезда поделилась в Instagram фотографиями, сделанными в гардеробной своего роскошного особняка, который, по слухам, она пытается продать после расставания с Беном Аффлеком.

На снимках Джей Ло позирует в элегантном монохромном образе песочного цвета. На ней двубортный жакет с атласными лацканами, асимметричная мини-юбка и лаковые туфли на высоком каблуке. Дополняют образ солнцезащитные очки, белая сумка с черным принтом и массивное кольцо.

"Готова к выходу", - подписала фото певица.

Видео дня

Поклонники восхитились стилем Джей Ло и ее безупречным внешним видом.

Реакция соцсетей:

"Невероятная!"

"Королева!"

"Всегда стильная!"

"Меня так радует, когда ты публикуешь! Люблю видеть тебя!"

Напомним, Дженнифер Лопес появилась в новом чрезвычайно откровенном образе.

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