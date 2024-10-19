Мужчина вспомнил неприятный инцидент.

Американский актер Аль Пачино, который известен по фильмам "Крестный отец", "Дом Гуччи" и "Реальные парни", рассказал о странном случае в его жизни. По словам звезды, он едва не стал жертвой похитительницы. Об этом пишет издание People.

В своих мемуарах актер вспомнил инцидент, который случился с ним много лет назад. После выхода фильма "Крестный отец" Аль Пачино сразу стал узнаваемым.

А однажды, когда он с братом выпил алкогольных напитков и не мог найти дорогу в отель, ему неожиданно решила помочь незнакомка. Мужчина согласился и сел к ней в машину.

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"Пока мы ехали, даже в своем нетрезвом состоянии, я понял, что она не везет меня туда, где я остановился. Я сказал ей: "Что здесь происходит?" И она прямо сказала: "Я похищаю тебя", - рассказал Аль Пачино.

После этих слов актер испугался и хотел выйти из машины. Однако женщина не останавливалась и ехала дальше.

"Я был пьян, но был готов выпрыгнуть из машины, которая двигалась. Впрочем, это не произошло со мной. Незнакомка увидела мои попытки открыть дверь и молча свернула в правильном направлении".

Актер быстро ушел и до сих пор не знает, что это была за женщина и чем могло все закончиться.

Напомним, ранее 84-летний Аль Пачино рассказал, что едва не умер. Это случилось с ним во время карантина.

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