Мужчина рассказал историю, которая случилась с ним во время карантина.

Американский актер Аль Пачино, который известен по фильмам "Крестный отец", "Реальные парни", "Дом Гуччи" и многими другими киноработами, рассказал, что едва не погиб. Об этом пишет издание The Guardian.

По словам 84-летнего мужчины, четыре года назад он заболел ковидом. Тогда ему было очень плохо и однажды даже пропал пульс на несколько минут.

"Это было так: ты здесь и тебя нет. Я подумал: "Ого, у тебя даже нет твоих воспоминаний. У тебя ничего нет. Странная каша в голове", - вспомнил тот момент Аль Пачино.

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Актер также добавил, что тогда у него началась лихорадка, а еще было обезвоживание и он внезапно потерял сознание. Позже приехала скорая помощь и шестеро врачей спасли жизнь звезды.

"Все были вокруг меня, и они говорили: "Он вернулся. Он здесь". Я думал, что умер, все думали, что я умер".

Мужчина отметил, что не видел никакого света в конце тоннеля или что-то подобное. После пережитого опыта он понял, что больше не хочет такого повтора и тщательно относится к своему самочувствию.

Что известно об Аль Пачино

Аль Пачино считается одним из выдающихся актеров современного американского кино и театра. Также он имеет много престижных премий. В частности, получил "Оскар" за роль подполковника Фрэнка Слейда в фильме "Запах женщины", является двукратным лауреатом "Эмми" и награжден двумя премиями "Тони".

Напомним, ранее в СМИ показали новую молодую девушку Аль Пачино.

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