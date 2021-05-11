Сегодня стало известно о смерти Народного артиста Украины, художественного руководителя Академического музыкально-драматического цыганского театра "Романс" Игоря Крикунова.
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О смерти артиста сообщила советника Киевского городского головы по вопросам культуры и развития культурных проектов на общественных началах Диана Попова.
"Сегодня не стало основателя и многолетнего руководителя музыкально-драматического цыганского театра "Романс" Игоря Николаевича Крикунова. Искренне скучаю вместе с семьей и близкими талантливого художника", - написала Попова в Facebook.
Она также сообщила, что артист умер из-за коронавируса.
Украинскому зрителю Крикунов известен по ролям в таких фильмах, как "Цыганка Аза" и "Сумасшедшая свадьба 3".
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