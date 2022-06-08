Арам Арзуманян отметил, что было очень страшно.

Украинский актер Арам Арзуманян рассказал, как российские оккупанты обстреляли его жилой комплекс из "Градов". В этот момент он находился дома, поэтому ему было очень страшно.

"Было очень страшно. И звук, и взрыв. Я не разбираюсь в этом, но ребята военные сказали, что это был "Град". В подъезде выбило стекла осколками, но в квартире все нормально", - рассказал Арзуманян в программе "Зірковий шлях".

Он добавил, что с начала полномасштабной войны в Украине он занялся волонтерством, первое время вместе с соседями патрулировал свой район, а также дает концерты для украинских военных, чтобы поднять их боевой дух.

Напомним, ранее жена Юрия Ткача рассказала о самой страшной ночи во время обстрела. По словам Виктории, ночь в Виннице стала для нее самой страшной. В три часа раздалась сирена. В окне она увидела зарево, которое появляется в результате обстрелов. Тогда она поняла, что спускаться в укрытие поздно, поэтому решила прикрыть дочь своим телом.

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