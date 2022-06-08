Виктория Ткач вспомнила, как вражеские ракеты целились в телебашню в Виннице.

Супруга комика Юрия Ткача - Виктория - вспомнила, как ночью во время обстрела закрывала своим телом их маленькую дочь Лизу.

Девушка рассказала, как через месяц войны они решили увезти дочь в Болгарию, чтобы обезопасить ее от войны в Украине. По дороге они остановились в Виннице. Знакомые сказали им, что в этом городе спокойно, но все оказалось иначе.

По словам Виктории, ночь в Виннице стала для нее самой страшной. В три часа раздалась сирена. В окне она увидела зарево, которое появляется в результате обстрелов. Тогда она поняла, что спускаться в укрытие поздно, поэтому решила прикрыть дочь своим телом.

"Я ее просто накрыла собой. Раздался взрыв, после которого мы выбежали в коридор. Я вышла на балкон, чтобы посмотреть, что с машинами. Выхожу и вижу, как летит вторая ракета и раздается второй взрыв. Это тогда в Виннице они целились в телевизионную башню, а мы были от нее менее чем в двух километрах. Это было очень страшно!" - рассказала Виктория в программе "Зірковий шлях".

Но ей таки удалось вывезти дочь в Болгарию. При этом девушка планирует вскоре вернуться домой.

Напомним, ранее Юрий Ткач сквозь слезы рассказал о погибших на войне друзьях.

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