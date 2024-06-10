Кино, где боль превращается в ярость, в национальном прокате с 22 августа 2024 года.

Зрелищный трейлер хоррора "Конотопская Ведьма" от создателей самого успешного независимого европейского анимационного релиза 2023 года "Мавка. Лесная песня" доступен к просмотру. Кровавое возмездие тысячелетней Ведьмы уже близко - в кино с 22 августа 2024 года, ко Дню Независимости Украины.

Древняя ведьма из Конотопа, влюбившись в обычного парня, давно отреклась от своих ведьминских сил. Но после того, как с началом войны российские солдаты захватывают город и жестоко убивают ее любимого, решает отомстить. Она возвращает свои силы и валит ужасные и кровавые мучения на головы и другие части тел убийц ее жениха.

Официальный трейлер фильма-мести приоткрывает ряд кровавых подробностей ведьминской расплаты оккупантам за смерть своего возлюбленного. Созерцая мучения нападающих, Ведьма упивается своей яростью, каждый раз прибегая к еще более жестоким методам. На что только не способна украинская женщина, вернувшая себе древние силы.

Главную роль в фильме сыграла актриса Татьяна Малкова ("Вкус свободы", "Моя любимая Страшко"), возлюбленного Ведьмы, Андрея, - Тарас Цимбалюк ("Черный Ворон", "Первые дни", "Женский доктор. Новая жизнь"), тетю - Елена Хохлаткина ("Памфир", "Я работаю на кладбище"). Отряд российских захватчиков в фильме мастерски сыграли актеры Павел Вишняков, Иван Шаран, Ярослав Шахторин, Артем Сагитов, Сергей Сосновцев, Владислав Вербицкий, Ростислав Фоменко, Никита Слободенюк, Николай Головчак, Сергей Анипченко.

Эксцентрическая месть Конотопской Ведьмы на киноэкране - аудиовизуальное воплощение желания каждого украинца сегодня. Автором идеи и сценаристом выступил Ярослав Войцешек, режиссером-постановщиком фильма - Андрей Колесник, для которого фильм стал полнометражным кинодебютом, а спродюсировала ленту Ирина Костюк - одна из самых эффективных кинопродюсеров по версии Forbes Ukraine.

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Визуальное совершенство и фотографичность кадров - дело рук оператора Константина Пономарева. Фильм, богатый на VFX-эффекты, порадует мистической реалистичностью даже самого требовательного зрителя.

В трейлере, который создал режиссер монтажа Александр Ковтун, представлена лишь незначительная часть визуальных эффектов, которые будут сопровождать сюжет на протяжении всей истории. Об этом позаботилась команда Postmodern Postproduction - постпродакшн-студия в составе медиагруппы FILM.UA.

Каждое появление Ведьмы будет эффектным - над этим поработала художница по костюмам Ирина iSky, военный фотограф 59 бригады им. Якова Гандзюка. Также благодаря ее усилиям актеры, сыгравшие россиян, снимались в настоящей затрофеенной российской форме. Дополнительного саспенса фильму придает и музыка, которую специально для фильма создал талантливый композитор Александр Черный.

Смотрите фильм о мести оккупантам, которую они все заслуживают, в кино с 22 августа 2024 года.

Напомним, ранее вышел трейлер фильма ужасов "Чужой" с Кайли Спени.

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