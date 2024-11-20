Актриса рассказала, что Владимир Талашко ее домогался.

Украинская актриса Татьяна Малкова рассказала о неприятном инциденте, который произошел с ней 15 лет назад, когда она поступала в университет имени Карпенко-Карого. По словам Малковой, известный актер Владимир Талашко, который тогда преподавал в вузе, склонял ее к раздеванию во время фотосессии.

"Я прохожу один экзамен и знакомлюсь с Талашко. Он меня замечает, а я смотрю на него, а для меня это дедушка. Представляешь так, "святой дед". Я пришла домой, призналась маме, что поступаю. Она такая: "А кто у тебя экзамены принимает?". Я сказала, что Талашко. Она сказала, что он очень специфический человек. Типа, давай честно, ты не очень талантливая, и, видимо, он тебя возьмет не из-за таланта, а за что-то другое. Я это проигнорировала", - вспоминает Малкова.

По словам актрисы, Талашко пригласил ее к себе домой под предлогом фотосессии для актерского портфолио.

"Он сказал, что мне как актрисе надо сделать фотографии для портфолио, что - приедешь ко мне и мы все сделаем. Ну я же, конечно, - все сделаем. Я приехала к нему домой, а он мне бросает коричневый свитер. Он говорит: "Надень, сделаем нейтральный фон". Он очень четко со мной разговаривал, максимально профессионально. Я надела этот свитер, мы садимся, начинаем делать фото. А потом он говорит, что надо спустить плечо, а теперь - сделай вид, что ты его снимаешь, а теперь - снимай его. И тут все пазлы сложились. Я оттуда едва ноги вынесла", - рассказала Татьяна.

После этого инцидента актриса забрала документы из университета.

Интересно, что в 2021 году ряд студенток университета имени Карпенко-Карого публично обвинили Владимира Талашко в сексуальных домогательствах.

Напомним, появилась реакция Владимира Талашко на обвинения в секс-домогательствах студенток.

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