Певица неожиданно вспомнила об Украине и как жила в Киеве.

Певица Таисия Повалий, которая предала Украину и уехала в Россию, рассказала о своем доме в стране-агрессоре, который она приобрела во время полномасштабного вторжения. Артистка, которая фанатеет от Путина и его приспешников, неожиданно заговорила об украинской земле и вспомнила о жизни в Киеве.

Как пишут пропагандистские СМИ, ранее Повалий жила в съемной квартире в Москве, но во время большой войны решила купить жилье в РФ. Сейчас предательница нечасто дает концерты, поэтому у нее не было целой суммы, чтобы приобрести дом, и она взяла кредит. Долг путинистка будет выплачивать еще несколько лет.

"Я дом купила в ипотеку. Сейчас регулярно плачу ежемесячные платежи. Дом мы купили подержанный, не новый. В нем до нас жили люди десять лет. Мы ничего не покупали особого, потому что они оставили нам мебель. Ремонт тоже не делали. Сейчас это не обязательно, в доме ремонт уже был. Пока что мне все нравится", - отметила артистка.

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Неожиданно Повалий вспомнила об Украине, где родилась и построила карьеру. В частности, она заговорила о своем доме в Киеве. Там у нее был участок с плодородной землей, которой нет в стране-агрессоре.

"В Киеве у меня были грядки, мы выращивали неплохой урожай. Здесь у нас другой участок абсолютно - другая земля, другие растения. Здесь нет такой земли, чтобы можно было что-то посадить и вырастить. Зато у меня на участке много елок: воздух чистый, дышится прекрасно", - выдала путинистка.

К слову, Повалий уже несколько лет живет в России. После начала полномасштабного вторжения она стала на сторону оккупантов и поддержала кровавую войну в Украине. А в прошлом году она получила российский паспорт.

Напомним, ранее Таисия Повалий высказалась об Алле Пугачевой. Она вступилась за знаменитость, которая осудила путинский режим и выехала из РФ.

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