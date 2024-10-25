Певица рассказала, какую крупную покупку успела сделать в стране-агрессоре.

В прошлом известная украинская певица, а сейчас предательница, которая поддержала войну в Украине и переехала в РФ, Таисия Повалий столкнулась с финансовыми трудностями в стране-агрессоре. Оказалось, что артистке даже пришлось взять кредит для крупной покупки.

В комментарии для пропагандистских СМИ предательница рассказала, что приобрела себе дом в России. Однако у нее не было средств для покупки, поэтому она взяла кредит. По ее словам, долг ей придется выплачивать еще несколько лет. Вероятно, Повалий пока не живет в доме, потому что говорит, что еще не делала в нем ремонта.

"Он без ремонта, он в кредите. Когда выплачу, будет мой. Меньше чем 10 лет (выплачивать - УНИАН)", - сказала артистка.

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В дополнение, как пишут российские издания, о финансовом положении певицы высказался продюсер Сергей Дворцов. По его мнению, у предательницы действительно могут быть проблемы с деньгами, поскольку сейчас нет большого спроса на ее концерты.

"Гонорары у нее колеблются в районе 1 млн рублей за одно выступление. Есть ли спрос? Спрос есть, но он такой, среднестатистический", - сказал продюсер.

А также он заявил, что, хоть, Повалий и стала на сторону оккупантов и поддерживает вторжение россиян в Украину, у нее все же "украинское происхождение".

Отметим, что год назад предательница получила российский паспорт и хвасталась им во время выборов в РФ. Кроме того, Повалий часто высказывается о войне и выдает фразы в стиле кремлевской пропаганды. В частности, она назвала вторжение оккупантов "спасением".

Напомним, ранее у Повалий конфисковали BMW, имущество в Украине и права на 9 песен. Соответствующее решение принял Высший антикоррупционный суд Украины. Сын предательницы впервые за долгое время вышел на связь с Европы и прокомментировал решение ВАКС. Он заявил, что не согласен с таким приговором и намекнул, что планирует подать апелляцию.

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