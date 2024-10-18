Она вступилась за примадонну.

Украинская певица Таисия Повалий, которая предала родину и стала на сторону врага после начала войны, а теперь хвастается российским гражданством, неожиданно высказалась об известной артистке Алле Пугачевой. Она вступилась за знаменитость, которая осудила путинский режим и выехала из РФ.

Как известно, в 2022 году примадонна поддержала Украину в войне с Россией, за что на нее полилась волна хейта со стороны коллег-россиян. Повалий заявила, что звезда такого уровня как примадонна имеет право на выбор и может сама решать, где ей жить и что говорить.

В очередном интервью для пропагандистских СМИ путинистка заявила, что никто не может осуждать Пугачеву и гневно высказываться о ней.

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"Каждый человек сам выбирает себе дорогу. Алла - заслуженный человек, она сама может выбрать, где ей жить. Если она выбрала такой путь, мы не можем ее осуждать. Это ее выбор. Не забывайте, что мы все ходим под Богом и выполняем божественный посыл", - подчеркнула Повалий.

Кроме того, предательница ответила, поддерживает ли она связь с певицей, которую так защищала. Повалий отметила, что после 2022 года, когда Пугачева продемонстрировала свою проукраинскую позицию, они не общаются.

Отметим, что в сентябре 2022 года Пугачева подала заявление в Минюст РФ с просьбой признать ее "иностранным агентом" в знак солидарности со своим мужем Максимом Галкиным, которого ранее признали таковым.

В марте 2023 года Алла вместе с детьми уехала из России в Израиль. Она поддерживает украинцев и выступает против войны в Украине.

Напомним, ранее Повалий назвала войну в Украине просто "ссорой" и размечталась о дружбе с украинцами. Предательница неожиданно решила спеть для украинцев.

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