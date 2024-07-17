Нина Набока призналась, что зарплата россиян значительно отличалась от гонораров украинцев.

Известная украинская актриса театра и кино, звезда сериала "Поймать Кайдаша", который стал настоящим хитом в Украине, рассказала о работе на одной съемочной площадке с россиянами. Знаменитость ответила, почему чувствовала себя униженной после съемок с актерами из РФ.

В свое время, как и другие украинские артисты, Набока много снималась вместе с россиянами в одних фильмах и сериалах. Ни для кого не секрет, что актеры из страны-агрессорки были очень затребованными в Украине. Следовательно, они получали и большие гонорары за свою работу.

В интервью для издания OBOZ.UA звезда рассекретила, что иногда зарплата россиян достигала до 2 тысяч евро за один съемочный день. В то же время украинские известные артисты от 3 до 10 тысяч гривен.

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"Были среди россиян и нормальные люди, были и подонки - это правда. И гонорары они имели действительно гораздо выше. И от этого, разумеется, мы чувствовали себя униженными. И это продолжалось практически до самого вторжения. Кто-то из них по две тысячи евро получает за съемочный день. А наши, кто главные роли играет, то до 10 тысяч гривен, а другие - три-четыре. И все это народные, известные украинские артисты", - поделилась знаменитость.

Что известно о Набоке

Свою актерскую карьеру Нина начала еще в далеком 1979 году. Она сыграла подругу Наташи в фильме "Наталка Полтавка". В ее творческом багаже немало ролей в полнометражных картинах и сериалах. Одними из самых известных среди них являются "Поймать Кайдаша", "Припутни", "Дом "Слово". Бесконечный роман". Кстати, за роль бабы Зины в фильме "Припутни" Набока стала лауреатом премии "Золотой юла".

Напомним, ранее актриса Леся Самаева рассказала о работе с россиянами в кино. Она отметила, что хочет забыть своих экс-коллег.

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