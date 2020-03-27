цей матеріал доступний українською

Сериал "Спіймати Кайдаша" стал настоящим хитом в Украине: почему о нем все говорят

16:36, 27 марта 2020
Кино и музыка
155 0
Все украинское интернет-пространство уже которую неделю гудит о сериале "Спіймати Кайдаша" / кадр из фильма

Все украинское интернет-пространство уже которую неделю гудит о сериале "Спіймати Кайдаша". Творение украинского режиссера Александра Тименко и шоураннера Натальи Ворожбит бьет все рекорды по просмотрам, а весь Facebook пестрит хвалебными отзывами. Почему же сериал, снятый по мотивам классической повести "Кайдашева семья" так сильно пришелся по душе украинскому зрителю? Давайте разбираться. 

Сюжет и персонажи сериала "Спіймати Кайдаша"

Оригинальная история, положенная в основу сериала" была написана Иваном Нечуем-Левицким еще в 1878 году, однако описанные в книге проблемы остаются актуальными по сей день. Более того, если бы Левицький писал свою повесть о современных реалиях, его персонажи выглядели бы именно так, как они показаны в сериале. Об этом можно сказать со 100%-й уверенностью. 

кадр из фильма

Читайте такжеРианна выпустила новую песню впервые за четыре года (видео)В современной версии добавилось несколько новых сюжетных поворотов, но это ничуть не испортило впечатление от истории. Кайдашиха осталась такой же сварливой и сладкоголосой, Мотря – строптивой, а Мелашка – тихой и милой.

История начинается с того, что Лаврин, младший сын Кайдаша, возвращается из армии. Он соскучился по клубу, танцам и девушкам, поэтому гуляет напропалую. А Карпо уже положил глаз на Мотрю, девушку с самым пробивным характером в Семигорах. Вскоре парню удалось уговорить ее пожениться. С этого момента и началось тяжелое время для семьи Кайдашей. Две хозяйки в доме спорят, ругаются и дерутся. Никто не может уступить и промолчать, никто не может простить. Поневоле втянутые в конфликт мужчины тоже перестают доверять друг другу… Одним словом, все как в классической повести. 

"Спіймати Кайдаша" - актеры и роли

кадр из фильма

Виктор Жданов - Кайдаш;

Ирина Мак - Кайдашиха;

Тарас Цымбалюк - Тарас;

Григорий Бакланов - Лаврин;

Антонина Хижняк (Якушева) - Мотря;

Дарина Федина;

Ярослав Безкоровайный;

Роман Ясиновский;

Юлия Врублевская;

Игорь Назаров;

Елена Галл-Савальская;

Нина Набока;

Кристина Федорак;

"Спіймати Кайдаша" - отзывы

Сериал хвалят за отличный кастинг. Зрителям очень понравилась строптивая Мотря в исполнении Антонины Хижняк, у которой действительно "серце з перцем" и которая держит в страхе едва ли не всю семью. Очень яркий персонаж и Кайдашиха. Наблюдая за семейными разборками, зрители часто узнают ситуации, в которых приходилось бывать и им самим. А еще одной изюминкой сериала является "суржик", на котором говорят его персонажи. Это тоже очень характерная черта сериала, которая нашла отзыв в сердцах украинских зрителей. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #фильмы#сериал