Украинская актриса комедийного жанра Ирина Сопонару показала, как проводит время со своим женихом-иностранцем. Звезда "Квартала" гуляет с ним в Киеве и не может скрыть своего счастья.
Сопонору разместила в Instagram нежное фото с женихом. На нем она обнимает любимого и с улыбкой смотрит ему в глаза.
Для прогулки с избранником артистка выбрала стильный "лук". Сопонару примерила белый корсет, который открыл плечи юмористки и подчеркнул ее стройность. Также она надела джинсовые шорты с завышенной талией. Свой образ звезда дополнила ультрамодными босоножками с острым носом и бантиками. Кроме этого, Сопонару взяла с собой яркую розовую сумочку - тренд этого сезона.
Жених артистки выбрал максимально сдержанный "аутфит". Иностранец гулял с возлюбленной в черных шортах, серой футболке и белоснежных кроссовках. Также он примерил стильные солнцезащитные очки.
В комментариях фаны пишут, что Сопонару умилила их своими нежными объятиями с женихом. Пользователи желают паре счастья. Также они оставили такие комментарии:
- "Суперу"
- "Какие котики"
- "Вау, радуюсь за тебя".
Ирина Сопонару выходит замуж - что известно
Юмористка встречается с британским иностранцем Рисом с 2021 года. Избранник Сопонару живет в Украине. В начале полномасштабной войны, которую против нашей страны развязала Россия, артистка и ее бойфренд начали жить вместе.
В мае 2023 года Сопонару поделилась радостной новостью. Возлюбленный ей сделал предложение и подарил очень красивое обручальное кольцо.