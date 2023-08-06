Юмористка и ее избранник гуляли в Киеве.

Украинская актриса комедийного жанра Ирина Сопонару показала, как проводит время со своим женихом-иностранцем. Звезда "Квартала" гуляет с ним в Киеве и не может скрыть своего счастья.

Сопонору разместила в Instagram нежное фото с женихом. На нем она обнимает любимого и с улыбкой смотрит ему в глаза.

Для прогулки с избранником артистка выбрала стильный "лук". Сопонару примерила белый корсет, который открыл плечи юмористки и подчеркнул ее стройность. Также она надела джинсовые шорты с завышенной талией. Свой образ звезда дополнила ультрамодными босоножками с острым носом и бантиками. Кроме этого, Сопонару взяла с собой яркую розовую сумочку - тренд этого сезона.

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Жених артистки выбрал максимально сдержанный "аутфит". Иностранец гулял с возлюбленной в черных шортах, серой футболке и белоснежных кроссовках. Также он примерил стильные солнцезащитные очки.

В комментариях фаны пишут, что Сопонару умилила их своими нежными объятиями с женихом. Пользователи желают паре счастья. Также они оставили такие комментарии:

"Суперу"

"Какие котики"

"Вау, радуюсь за тебя".

Ирина Сопонару выходит замуж - что известно

Юмористка встречается с британским иностранцем Рисом с 2021 года. Избранник Сопонару живет в Украине. В начале полномасштабной войны, которую против нашей страны развязала Россия, артистка и ее бойфренд начали жить вместе.

В мае 2023 года Сопонару поделилась радостной новостью. Возлюбленный ей сделал предложение и подарил очень красивое обручальное кольцо.

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