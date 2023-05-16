Артистка похвасталась роскошным кольцом на пальце.

Украинская актриса комедийного жанра Ирина Сопонару поделилась радостной новостью - ее избранник сделал ей предложение руки и сердца.

Так, Сопонару обручилась с британским предпринимателем Рисом, с которым встречается с 2021 года. В начале полномасштабного российского вторжения они съехались, а сейчас и вовсе готовятся к свадьбе.

В Instagram Ирина показала роскошное кольцо, которое ей вручил Рис. Оно сделано из желтого золота, а в центре огромный драгоценный камень. Кроме того, и само кольцо усыпано мелкими камушками.

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"Мы с Рисом больше не встречаемся. Теперь мы помолвлены", - написала Ирина.

Чем известна Ирина Сопонару

Ирина Сопонару - украинская актриса театра и кино и фотомодель. Является актрисой скетч-комедии "Страна У". Играет роль полтавской девушки Яринки. С 2018 года актриса юмористических шоу "Женский квартал", "Игры приколов" и в составе команды "Винницкие" принимает участие в шоу "Лига Смеха".

Ранее радостной новостью поделился и экс-"холостяк" Иракли Макацария. Они с супругой Лизой Чичуа вскоре впервые станут родителями.

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