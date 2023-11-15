Юмористка осуждает тех персонажей, которые говорят об усталости, не зная, что происходит на передовой.

Украинская юмористка и актриса Ирина Сопонару разразилась эмоциями из-за украинцев, которые устали от войны.

В пресс-службе телеканала ТЕТ сообщили, что вся творческая деятельность знаменитости сейчас посвящена помощи украинским военным. Женщина стала тренеркой спецсезона "Лига Смеха. Волонтерский десант 2", где участники соревнуются за право поставлять пикапы нашим ребятам на фронт.

В сериале "Волонтеры" на телеканале ТЕТ Ирина с командой вдохновляет людей на добрые дела для Украины и ее защитников. На благотворительных концертах "Женского Квартала" она собирает на технику для украинской разведки.

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"Когда я слышу, что все устали, меня это очень возмущает. Серьезно? Вы устали? Скажите это людям на передке", - заявила Ирина Сопонару.

Ирина обратилась к украинским военным и напомнила, что их все очень ждут дома и заботятся о том, чтобы они чувствовали поддержку и помощь украинцев.

"Донатим с удовольствием. Поэтому благодарю вас за ваш тяжелый труд", – сказала Ирина Сопонару и добавила, что готова после окончания войны всех "заобнимать" до хруста в ребрах.

Что известно об Ирине Сопонару

Ирина Сопонару - украинская актриса, модель, комик. Женщина выступала в театральной студии театра "Черный Квадрат" в городе Киеве. Она была участницей команды КВН "Винницкие перцы".

Ирина является актрисой скетч-комедии "Страна У", где сыграла Полтавскую девушку Ярину.

С 2018 года была актрисой юмористических шоу "Женский квартал", "Игры приколов" и играла в составе команды "Винницкие" в "Лиге Смеха".

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