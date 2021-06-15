По информации СМИ, влюбленные прожили в гражданском браке 15 лет и только в 2015-м официально стали мужем и женой.

Новость о разрыве отношений лидера "Океана Эльзы" Святослава Вакарчука со стилисткой Лялей Фонаревой всколыхнула весь украинский шоу-бизнес.

Артист решил не называть фанам причину такого решения. Отказалась комментировать ситуацию и экс-возлюбленная Святослава. Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Вы не по адресу обратились", – ответила стилистка.

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Святослав Вакарчук разошелся с женой: что известно

Украинский музыкант и фронтмен группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук разошелся с женой Лялей Фонаревой. Вместе пара была более 20 лет. Об этом артист сообщил в Facebook.

"Случилось так, что после более чем 20 лет счастливой и насыщенной радостью жизни, наши с Лялей дороги разошлись. Причины этого остаются нашим с Лялей личным делом", - отметил Вакарчук.

Пара познакомилась еще в студенческие годы, Ляля тогда была уже замужем и уже воспитывала дочь Диану. Однако Святослав "не сдался без боя" и завоевал сердце девушки.

По информации СМИ, влюбленные прожили в гражданском браке 15 лет и только в 2015-м официально стали мужем и женой.

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Автор: Ольга Робейко