Украинский артист, лидер группы "Океан Эльзы" Святослав Вакарчук недавно заявил о разводе со своей супругой Лялей Фонаревой, с которой прожил вместе более 20 лет. И уже сейчас появилась информация о том, что у него новый роман.
По данным Telegram-канала "Культурная прачечная", Вакарчука заметили во Львове с женщиной, которой на вид примерно 40 лет. Также сообщается, что близкое окружение артиста уверяет, что именно эта женщина стала причиной распада брака.
Кроме того, инсайдеры говорят о том, что Святослав сейчас чувствует себя счастливым, а вот Ляле Фонаревой, кажется, совсем не до веселья.
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