В списке красавцев оказались известные актеры и певцы.

Гарри Стайлз, Джо Джонас, Роберт Паттинсон и еще некоторые известные мужчины были признаны самыми сексуальными в мире. Американский журнал People ежегодно выбирает самых привлекательных мужчин планеты. Этот год не стал исключением и его редакторы провели голосование среди читателей издания.

Имя победителя голосования будет названо 12 ноября, но уже сейчас стали известны имена самых сексуальных мужчин, которые вошли в список People и победили в различных номинациях.

Самым сексуальным молодым отцом признали звезду "Сумерек" и "Бэтмена" Роберта Паттинсона. Как известно, в марте этого года артист впервые стал отцом. Первенца ему родила актриса Сьюки Уотерхаус.

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Самыми сексуальными музыкантами признали бывшего мужа звезды "Игры престолов" Софи Тернер - Джо Джонаса, а также экс-участника группы One Direction Гарри Стайлза.

А вот актер Джереми Аллен Уайт, снимавшийся в "Медведе", стал победителем в другой номинации. Его татуировки были признаны самыми привлекательными.

В рейтинг журнала также попал актер Джейкоб Элорди. За роль в фильме "Солтберн" его назвали "самым сексуальным сердцеедом".

В дополнение, титулом самого сексуального мужчины также наградили избранника певицы Тейлор Свифт - звезду американского футбола Трэвиса Келси. Спортсмена и его брата признали самыми сексуальными ведущими подкаста.

Напомним, ранее стало известно, кого признали самым красивым мужчиной в мире. Им стал известный актер.

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