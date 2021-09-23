Некогда звезда подиумов пополнила список жертв пластической хирургии.

Бывшая супермодель Линда Евангелиста пополнила список жертв пластических хирургов и будет судиться с компанией, по вине которой осталась "жестоко изуродованной" и с деформированным лицом.

Об этом кумир 90-ых годов заявила на своей странице в Instagram.

Звезда подиумов в прошлом сейчас пропала из виду. Евангелиста объяснила это тем, что после косметологической процедуры криолиполиз ее внешность изменилась до неузнаваемости, а последствия она скрывала более пяти лет.

"Я была жестоко изуродована процедурой CoolSculpting от Zeltiq, которая оказала обратный эффект. Она увеличила, а не уменьшила мои жировые клетки и навсегда меня деформировала даже несмотря на две болезненные, безуспешные корректирующие операции. Как и писали СМИ, я стала просто "неузнаваемой", - пишет 56-летняя женщина.

Seeing Linda Evangelista looking like Dwight Schrute has just ruined my childhood 😭😭😭 pic.twitter.com/i9XxJwPpE2 — Maddy Ferguson (@GeorgeaMaddy) September 23, 2021

Читайте также"Невообразимое с собой сотворила": 53-летняя Татьяна Овсиенко ужаснула сеть изменившимся лицом (фото)Евангелиста добавила, что после процедуры у нее развилась парадоксальная жировая гиперплазия - это побочный эффект, о котором ее предварительно не предупреждали.

Случившееся вогнало экс-модель в глубокую депрессию и вызвало чувства печали и ненависти к себе. Кроме этого, это уничтожило ее средства к существованию.

"В процессе я стала отшельницей", - жалуется Линда Евангелиста.

Напомним, ранее певица Лолита Милявская рассказала, как во время концерта у нее разошелся шов на лице после пластической операции.

Автор: Станислав Кожемякин