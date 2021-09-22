После концерта певице снова зашили шов.

57-летняя российская певица Лолита Милявская рассказала, как во время концерта у нее разошелся шов на лице. Оказывается, что звезда накануне сделала пластическую операцию, но во время выступления работа хирурга подверглась жесткому испытанию.

По словам Лолиты, она часто делает себе пластические операции и не стесняется об этом рассказывать. Так, женщина уверена, что работа артиста требует идеального внешнего вида.

"Есть вещи, которые могут что-то поправить в жизни человека. Но дело в том, что пластика работает только в том случае, если ты собой уже доволен, и тебе нужна небольшая коррекция", - сказала певица.

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Лолита родилась в 1963 году в Закарпатской области, но карьеру музыканта решила строить в России. Она является лауреатом телевизионной премии "ТЭФИ-2007" в номинации "Ведущий ток-шоу" за ток-шоу "Лолита. Без комплексов" на "Первом канале".

Известно, что Лолита пять раз была замужем, один раз из которых фиктивно. У нее есть дочь Ева, которая живет с бабушкой в Киеве.

Напомним, Лолита высказывалась в поддержку присоединения Крыма к России, отметив, что не видит в ситуации давления со стороны РФ и осуждает антироссийские санкции ЕС.

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Автор: Диана Могилевич