25-летняя украинка идет вопреки своим же постулатам о "принятии себя" и вновь легла под нож хирурга.

Известная украинская блогерша София Стужук, которая совсем недавно жаловалась на свои "с*ськи порноактрисы", сделала сразу четыре новые пластические операции. В этот раз звезда решила изменить форму носу и удалить "лишнее" из области вокруг глаз.

Все это транслировалось в прямом эфире со страницы пластического хирурга Эдгара Каминского в Instagram.

Стужук легла под нож пластического хирурга на следующий день после вечеринки. Сама блогерша анонсировала операции словами о том, что теперь ее "гульки окончены". Звезда решила объединить все процедуры "красоты" в одну, поэтому за раз ее сделали: пластику кончика носа, пластику перегородки, верхнюю блефаропластику век и постановку нитей для подтяжки нижней части глаз.

В момент операций Стужук находилась под наркозом. Сама блогерша довольна результатам и уже отправилась домой. Она утверждает, что пластические операции улучшат ее внешность. Однако фанаты с мнением Стужук не согласны.

Читайте такжеУмерла самая популярная порнозвезда 90-х"С*сек мало, теперь и лицо уродует", "ей к психологу нужно, а не к хирургу", "что там о принятии себя, все вранье", "25 лет, а так себя перекраивает" - комментаторы иронизируют над Софией Стужук и не одобряют ее внезапную любовь к пластическим операциям.

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Автор: Иван Бойко