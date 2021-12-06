Алина Шаманская сделала пластическую операцию.

Супруга украинского актера и сценариста студии "Квартал 95" Руслана Ханумака, блогер Алина Шаманская сделала хейлопластику (операция, направленная на изменение формы и размеров губ, а также коррекцию врожденных и приобретенных деформаций губ, - УНИАН).

С помощью хирургического вмешательства Алина решила омолодить свое лицо и уменьшить расстояние между верхней губой и носом. По словам блогера, после пластики ее лицо выглядит более детским и такое ощущение, что она визуально похудела на 10 килограмм.

"Когда уменьшается расстояние между губой и носом – визуально становится моложе лицо, потому что с возрастом это расстояние увеличивается и визуально лицо становится старше", – поделилась блогерша.

Напомним, ранее популярную блогершу Алину Шаманскую курьезно обматерили во Львове.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Диана Могилевич