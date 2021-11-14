Смешной инцидент произошел во время фотосессии, для которой Шаманка выбрала готический наряд.

Алину Шаманку, популярную блогершу и жену юмориста Руслана Ханумака, курьезно обматерили во Львове. Во время фотосессии Шаманская (настоящая девичья фамилия блогера - УНИАН) получила порцию гостеприимства от случайной прохожей.

Курьезный момент попал на видео, которое блогер впоследствии показала на своей странице в Instagram.

Шаманка отправилась во Львов на отдых. Там она решила сделать новую фотосессию. Блогер выбрала готический образ в черных цветах. Она эффектно выглядела и позировала на камеру, однако фотосессию едва не сорвала неизвестная женщина.

Прохожая начала кричать на Шаманку и, судя по голосу, была навеселе. Она забавно отругала блогершу.

"Слушай ты, Афродита... Ты думаешь, только ты так умеешь танцевать!"- громко кричала неизвестная женщина, обращаясь к жене Ханумака.

Блогер отвечала на грубость с юмором и сдержанно. Она поблагодарила женщину за "комплимент" и не стала отвечать на провокацию.

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Автор: Полина Кузенко