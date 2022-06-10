Жена продюсера группы "Кар-Мэн" Аркадия Укупника Наталья попала в ДТП. Она сбила человека в Москве. Инцидент произошел 10 июня. Об этом сообщают росСМИ.
Сообщается, что пострадавший мужчина переходил дорогу на запрещенный сигнал светофора. В результате столкновения его отбросило на несколько метров. Наталья доставила пострадавшего в больницу. По последней информации, состояние пешехода стабильное, его жизни ничего не угрожает.
В полиции на супругу музыканта составили протокол и отпустили домой. Из отделения ее приехал забирать сам композитор.
Напомним, Маша Ефросинина остро поставила на место путиниста Лазарева.
Также УНИАН писал, что путинист Олег Газманов пожаловался на угрозы из-за концертов в Донецке.
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