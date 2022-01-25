Даша Ульянова отделалась легким испугом.

Участница десятого сезона шоу "Холостяк" Даша Ульянова поделилась с поклонниками печальной новостью. На днях она попала в дорожно-транспортное происшествие, но никаких серьезных последствий не было.

"Последние дни были крайне сложными для меня. Собираюсь с силами и мыслями. Я первый раз в жизни попала в ДТП. У меня вся жизнь пролетела перед глазами", - поделилась Ульянова в инста-сториз.

Также она добавила, что в результате ДТП все остались живы и здоровы. Единственное, Даша разбила нос. Кроме того, девушка призвала фолловеров быть осторожными на дорогах.

Читайте также"Прощаюсь со слезами на глазах": племянница Софии Ротару поделилась печальной новостьюНапомним, ранее экс-"холостяк" Макс Михайлюк в центре Киева сбил человека. После ДТП долгое время пилот не выходил на связь с пострадавшим. Позже он улетел в США, но связался таки с семьей потерпевшего.

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