Телеведущая ответила на его высказывания о том, что в Украине дети погибают якобы от рук "нацистов".

Недавно российский певец Сергей Лазарев заявил, что помогает деткам из так называемых "ЛНР" и "ДНР". Говорит, что дети якобы пострадали от рук "нацистов". Об этом артист написал в своем Instagram-профиле. На это отреагировала украинская телеведущая, блогер и волонтер Мария Ефросинина.

"Вопрос к Сергею: Почему наши ребята-геи идут на фронт и погибают за свою землю. А вы все больше своими постами доказываете, что вы пид*расы?", - спросила телезвезда у себя в Insta-stories.

Отметим, в первые дни после полномасштабного военного вторжения в Украину Лазарев написал антивоенный пост. Однако вскоре "переобулся" и удалил публикацию. Сейчас он активно участвует в кремлевской пропаганде.

Напомним, путинист Лазарев определился, кого он поддерживает в войне против Украины.

Вас также могут заинтересовать новости: