Эстрадный певец сказал, что угрозы звучали в адрес его семьи.

Российский исполнитель Олег Газманов после своих пропагандистских выступлений в РФ и временно оккупированных регионах Донецкой области получил угрозы в свой адрес и адрес своей семьи. Об этом он сам сказал в комментарии росСМИ.

Газманов уточнил, что после этого он опасается за свою безопасность.

"Есть опасения. Регион сложный. Приходит очень много угроз моей дочери и жене. Вот это очень неприятно", - сказал артист-путинист.

Однако несмотря на это, он продолжит ездит в оккупированный Донецк с концертами для захватчиков.

Напомним, патриот Олег Газманов меняет гражданство и сбегает из России из-за санкций.

Также УНИАН писал, что Осадчая рассказала, что Киркоров посоветовал Лорак молчать о войне в Украине.

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