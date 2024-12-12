Екатерина Полтавская также рассказала, как изменилась после родов.

Жена украинского ведущего Владимира Остапчука - Екатерина Полтавская - впервые показала фото новорожденного сына.

Напомним, что 24-летняя девушка родила первенца 10 декабря в одном из частных столичных роддомов. Мальчика назвали Тимофеем. А сегодня, 12 декабря, Екатерина решила опубликовать в своем Instagram первые кадры с родов малыша и познакомить всех с сыном.

"Знакомьтесь, Тим. Я знала, что после родов гормоны очень влияют на организм, но чтобы настолько. Каждый раз, когда смотрю на него, у меня внутри будто что-то расцветает. Меня даже перестало раздражать в муже то, что всегда раздражало. Например, что он громко разговаривает. Я как будто стала самым добрым человеком в мире: такая, знаете, блаженная", - написала блогерша.

Видео дня

Екатерина также поблагодарила всех врачей в роддоме и отметила, что насладилась родами.

"Последние три дня для меня действительно лучшие в жизни. Я не знала, что вообще могу так наслаждаться, если честно. Роды - это не сказка, это сложный процесс (не хочу приукрашивать), но персонал роддома сделали их максимально возможно приятными", - добавила девушка.

Реакция подписчиков

Подписчики засыпали комплиментами сына Остапчуков:

"Хорошенький такой! Здоровья вам и малышу, быстрого восстановления"

"Поздравляю! Пусть малыш растет здоровым и счастливым"

"Какой хорошенький мальчик"

"Он такой зайчик"

"Ангелочек миленький".

К слову, для Екатерины это первый ребенок, а для Владимира Остапчука - третий. Мужчина уже имеет двоих детей от первого брака с Еленой Войченко: дочь Эмилию и сына Эвана.

Напомним, ранее жена Остапчука раскрыла причину, почему ей делали кесарево сечение.

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