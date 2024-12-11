Екатерина также рассекретила, какой была стоимость родов в частной больнице в столице.

Жена известного украинского ведущего Владимира Остапчука - 24-летняя блогерша и бизнесвумен Екатерина Полтавская - раскрыла еще больше подробностей о своих родах. Девушка рассказала, почему ей делали кесарево сечение и сколько стоили роды в столице.

В своем Instagram жена шоумена, которая 10 декабря родила первенца, поделилась, что они с сыном Тимофеем пока находятся в роддоме. Выписка была запланирована на 12 декабря, однако супруги приобрели ВИП-пакет в частном роддоме, поэтому могут остаться в клинике еще на один день. По словам блогерши, в роддоме много специалистов, которые учат ее заботиться о малыше.

"Мы еще в больнице. Он только вчера в 11:36 родился. Выписать должны были завтра, но в моем пакете есть +1 день, поэтому я решила остаться до пятницы. Здесь так много специалистов, которые делают мою жизнь легче, что я не хочу с ними расставаться. Поэтому в пятницу, 13 декабря, поедем домой", - написала Екатерина.

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Как известно, для родов пара выбрала один из лучших роддомов в Украине. Стоимость родов звездам обошлась в кругленькую сумму. Они заплатили 155 тысяч гривен, а также дополнительно оплатили кесарево сечение и выбор врача.

Екатерина также впервые сообщила, что у нее врачи еще до беременности обнаружили патологию. Она молчала об этом до рождения сына, однако сейчас призналась, что у нее две матки. Одна из них не функционирует, а у другой нестандартная форма. Из-за этого медики не позволили ей рожать самой и сделали кесарево сечение.

"У меня было плановое кесарево сечение по показаниям. Так сложилось, что у меня две матки, а вместе с ними и анатомически нетипично там все устроено. Долго объяснять, но сама бы я не родила. Одна из маток просто существует, не выполняет никакой роли, она не работает, но из-за нее другая матка нестандартной формы. Это я описываю, как я поняла", - добавила Остапчук.

Напомним, ранее Екатерина Полтавская показала сына и подарок от мужа после родов.

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