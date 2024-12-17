Жена украинского ведущего Владимира Остапчука - Екатерина Полтавская - показала первые кадры рождения сына.
Новоиспеченную маму, которая родила первенца Тимофея 10 декабря, уже выписали из роддома. И сегодня, 17 декабря, малышу исполнилась неделя. По этому случаю Екатерина решила опубликовать видео в своем Instagram.
В ролике показано, как супруги проводили время перед родами, в частности, Владимир гладил рукой округлый животик жены и был рядом с ней. Далее можно заметить первые кадры рождения малыша и трогательные эмоции родителей.
"Это, конечно, самый странный день рождения, на котором мы были. Но и одновременно один из самых счастливых дней в нашей жизни", - подписала видео блогерша.
Реакция подписчиков
Подписчики Екатерины засыпали комплиментами сына и пожелали ему быть здоровым и счастливым:
- "До слез! Счастья малышу и родителям"
- "Поздравляю! Дети - это радость"
- "Как это красиво! Пусть растет здоровеньким и счастливым"
- "Плачу от радости за вас"
- "Очень трогательно".
К слову, Екатерина и Владимир поженились в марте этого года. Для 24-летней девушки это первый ребенок, а для ее мужа - третий. У ведущего есть двое детей от первого брака: дочь Эмилия и сын Эван, которые сейчас находятся за границей.
Напомним, ранее жена Остапчука раскрыла причину, почему ей делали кесарево сечение.