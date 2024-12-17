Девушка умилила сеть новым видео с малышом.

Жена украинского ведущего Владимира Остапчука - Екатерина Полтавская - показала первые кадры рождения сына.

Новоиспеченную маму, которая родила первенца Тимофея 10 декабря, уже выписали из роддома. И сегодня, 17 декабря, малышу исполнилась неделя. По этому случаю Екатерина решила опубликовать видео в своем Instagram.

В ролике показано, как супруги проводили время перед родами, в частности, Владимир гладил рукой округлый животик жены и был рядом с ней. Далее можно заметить первые кадры рождения малыша и трогательные эмоции родителей.

"Это, конечно, самый странный день рождения, на котором мы были. Но и одновременно один из самых счастливых дней в нашей жизни", - подписала видео блогерша.

Реакция подписчиков

Подписчики Екатерины засыпали комплиментами сына и пожелали ему быть здоровым и счастливым:

"До слез! Счастья малышу и родителям"

"Поздравляю! Дети - это радость"

"Как это красиво! Пусть растет здоровеньким и счастливым"

"Плачу от радости за вас"

"Очень трогательно".

К слову, Екатерина и Владимир поженились в марте этого года. Для 24-летней девушки это первый ребенок, а для ее мужа - третий. У ведущего есть двое детей от первого брака: дочь Эмилия и сын Эван, которые сейчас находятся за границей.

Напомним, ранее жена Остапчука раскрыла причину, почему ей делали кесарево сечение.

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