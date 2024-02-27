Она хочет подарить новую жизнь на родной земле.

Супруга хореографа и победителя шоу "Танцы со звездами" Евгения Кота беременна первенцем. Девушка рассказала, в какой стране планирует рожать малыша.

В интервью Insider.ua Наталья Татаринцева призналась, что пока не выбрала роддом, однако хочет тот, где будут все условия для комфортных родов.

"С роддомом мы еще не определились, но точно подберем для себя самый лучший и комфортный вариант. Сто процентов – это будет в Украине, нам неинтересно рожать где-то за границей, хотим, чтобы это было дома, на родной земле. У нас замечательные врачи, у нас много возможностей сделать это безопасно. И всегда есть, в случае чего, родные люди рядом", - сказала Татаринцева.

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Она добавила, что у них будут партнерские роды, а также весь процесс они будут снимать на камеру, чтобы у них остались кадры этого события на память.

Стоит отметить, что пол ребенка супруги пока не раскрыли. В скором времени они устроят гендер-пати, где все станет известно.

Напомним, Евгений Кот и Наталья Татаринцева уже давно мечтали о ребенке, но у них не получалось. Врачи даже ставили им диагноз бесплодие из-за спортивного прошлого Натальи. Однако в конце декабря 2023 года супругов ждал сюрприз. Им удалось зачать ребенка. Их мечта осуществилась.

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