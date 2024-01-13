Супруги очень долго не могли завести ребенка.

Звездный хореограф Евгений Кот рассказал о семейной драме, связанной с долгожданной беременностью его жены. Супругам говорили, что детей у них не будет.

"Наталья (жена Евгения Кота – УНИАН) сообщила мне об этом по телефону, по видеосвязи. Честно говоря, она сама была шокирована, узнав о беременности. А я, ну что скрывать, кричал от радости. Мы давно хотели этого. То старались, то нет, снова пытались, пробовали все возможные варианты, не отчаивались. Нам ставили диагноз – бесплодие… Однако мы верили, что наши планы осуществятся", - рассказал хореограф в интервью изданию "Обозреватель".

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"Все произойдет, если вы искренне хотите этого. Я часто думаю, что, возможно, именно сейчас настал период, когда мы с Натальей действительно к этому готовы", – отметил Кот.

По его словам, радостную новость решили не скрывать, потому что "понимали, что эта информация все равно выйдет наружу".

Хореограф Женя Кот - личная жизнь

В января 2022 года супруга украинского хореографа Жени Кота, пилонистка Наталья Татаринцева рассказала, что они уже много лет хотят родить ребенка, но у них не получается. По ее словам, на это могли повлиять постоянные тренировки и стрессы.

В июле 2022 года Татаринцева сообщила, что они думают над тем, чтобы усыновить ребенка, ставшего из-за войны сиротой.

В конце декабря 2023 года пара сообщила, что станут родителями.

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