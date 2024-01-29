Для Татаринцевой это стало неожиданностью.

Хореограф Евгений Кот балует свою супругу Наталью Татаринцеву. Как рассказала девушка в интервью Евгению Фешаку, супруг сделал ей очень дорогой подарок.

Так, Кот решил сделать любимой сюрприз и подарил ей автомобиль Audi A5, стоимостью более чем 1 миллион гривень.

Наталья призналась, что очень хотела эту машину. Поэтому Евгений купил ее и только потом сообщил жене о приобретении.

"Он просто позвонил по телефону и сказал: "Я купил тебе машину", - сказала Татаринцева с улыбкой на лице.

Стоит отметить, что недавно осуществилась еще одна мечта супругов - вскоре они впервые станут родителями. Известно, что они давно мечтали о ребенке, однако врачи ставили им диагноз бесплодие. И какое было их удивление и счастье, когда они узнали о скором пополнении в семье.

Напомним, ранее Евгений Кот рассказал, как увел жену из семьи. По его словам, у них с Натальей не было любви с первого взгляда, хотя она сразу ему понравилась.

Вас также могут заинтересовать новости: