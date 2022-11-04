Недавно телеведущий Андрей Бедняков во второй раз стал отцом. У него родился сын.

Недавно звезда шоу "Орел и решка" Андрей Бедняков во второй раз стал отцом. Его жена Анастасия Короткая родила мальчика. Сейчас женщина рассекретила имя второго ребенка.

У себя на странице она опубликовала трогательный снимок, на котором их с Андреем семилетняя дочь Ксения держит своего младшего братика. Под фото Настя коротко написала: "Ксения и Остап!" Андрей Бедняков отреагировал в комментариях: "Короткая, это точно наши? Двое???".

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Реакция соцсетей

Остап Андреевич! Красиво!

Ваша семья – образец для меня

Какое красивое имя!

Прекрасное имя, замечательная семья

Отметим, что Андрей Бедняков пропустил роды своей жены. Как он пошутил в своем блоге, в их семье это уже стало традицией:

"Такова у меня традиция - пропускать появление детей. Извини, что я далеко. Но делаю все, чтобы тебе не было потом стыдно смотреть отцу в глаза. Спасибо за сына, Настя. Лучшая мама".

Напомним, недавно жена шоумена Андрея Беднякова показала новорожденного сына.

Также УНИАН писал, что Андрей Бедняков проехал через "ад" на передовой в Донецкой области.

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