Недавно звезда шоу "Орел и решка" Андрей Бедняков во второй раз стал отцом. Его жена Анастасия Короткая родила мальчика. Сейчас женщина рассекретила имя второго ребенка.
У себя на странице она опубликовала трогательный снимок, на котором их с Андреем семилетняя дочь Ксения держит своего младшего братика. Под фото Настя коротко написала: "Ксения и Остап!" Андрей Бедняков отреагировал в комментариях: "Короткая, это точно наши? Двое???".
Реакция соцсетей
- Остап Андреевич! Красиво!
- Ваша семья – образец для меня
- Какое красивое имя!
- Прекрасное имя, замечательная семья
Отметим, что Андрей Бедняков пропустил роды своей жены. Как он пошутил в своем блоге, в их семье это уже стало традицией:
"Такова у меня традиция - пропускать появление детей. Извини, что я далеко. Но делаю все, чтобы тебе не было потом стыдно смотреть отцу в глаза. Спасибо за сына, Настя. Лучшая мама".
Напомним, недавно жена шоумена Андрея Беднякова показала новорожденного сына.
Также УНИАН писал, что Андрей Бедняков проехал через "ад" на передовой в Донецкой области.