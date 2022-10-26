Недавно экс-ведущий проекта "Орел и решка" во второй раз стал отцом.

Супруга Андрея Беднякова показала новорожденного сына и поделилась особенностями второго материнства, которые уже успела заметить. Так, телеведущая Анастасия Короткая сообщила, что не совсем удачно может справляться со своими обязанностями матери. Хотя поблагодарила поклонников за поддержку и за то, что они считают ее сильной.

"На первом фото: "Счастливый младенец спунькает". На втором фото: "Счастливая мамка охреневает". Это ответ на все ваши смс: "Какая вы сильная женщина". Спасибо, что верите в меня больше, чем я в себя!", - высказалась жена Андрея Беднякова.

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Отметим, 20 октября стало известно, что Андрей Бедняков во второй раз стал отцом.

С супругой Анастасией он уже воспитывает 7-летнюю дочь Ксению. Теперь у пары есть еще и сын. Как сообщил сам шоумен, роды жены он пропустил уже второй раз.

"Добро пожаловать, казак! Такова у меня традиция. Пропускать появление детей. Извини, что я далеко. Но делаю все, чтобы тебе не было потом стыдно смотреть отцу в глаза. Спасибо за сына, Настя. Лучшая мама", - написал Андрей и опубликовал фотографию ножки новорожденного.

Напомним, звезда "Орла и решки" Бедняков мило поздравил жену с днем рождения.

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