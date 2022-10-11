Телеведущий посетил Авдеевку и не скрывает, что ему было страшно.

Известный украинский телеведущий Андрей Бедняков съездил в Донецкую область. Там он проехал через "ад" на передовой и не скрывает, что сильно испугался.

Так, ютубер Денис Христов, который занимается волонтерством и эвакуирует людей из "горячих точек", показал фото с Бедняковым и рассказал об их совместной поездке:

"Есть разница между пиаром и желанием помочь. Каждый помогает как может, но не каждый может проехать через ад на передовой. Андрей, ты достойно держался! Мы находились там несколько часов, а теперь представьте что чувствует наш народ, который почти 8 месяцев живет по подвалам под регулярными обстрелами оккупантов. Люди должны услышать их истории!".

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В комментариях Бедняков не стал хвастаться своей смелостью. Он честно признался, что ему было страшно.

"Да я обоср*лся!!!", - написал телеведущий.

На своей странице в Instagram он также показал щемяще фото с мальчиком. Бедняков поехал в Авдеевку, где встретился с детьми.

"Сегодня эти два бодрых пацана из Мариуполя и Авдеевки будут болеть за свой клуб из Донецка! Их всех объединяет одно: Украина", - написал телеведущий.

Андрей Бедняков и его позиция относительно войны РФ против Украины

Телеведущий осуждает путинскую агрессию с первого дня полномасштабного вторжения РФ в Украину. В его родном Мариуполе весной умерла его мать. Ведущий не смог даже попрощаться с ней, поскольку женщина умерла в полностью заблокированном оккупантами городе.

Недавно Бедняков рассказал, зачем ездил в РФ после 2014 года. Он отметил, что ему очень за это стыдно. 10 октября ведущий рассказал, что россияне забросали его гневными сообщениями.

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