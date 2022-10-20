Его супруга Анастасия, которая недавно отпраздновала свой день рождения, родила мальчика.

Телеведущий Андрей Бедняков, который родился в Мариуполе, а прославился благодаря тревел-шоу "Орел и решка", сообщил о пополнении в семье. Его супруга Настя Короткая родила сына. Пара уже воспитывает совместного ребенка - 7-летнюю дочь Ксению.

Радостной новостью о пополнении Бедняков поделился в своем Instagram-блоге. Он отметил, что роды жены пропустил. Это уже семейная "традиция".

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"Добро пожаловать, казак! Такова у меня традиция. Пропускать появление детей. Извини, что я далеко. Но делаю все, чтобы тебе не было потом стыдно смотреть отцу в глаза. Спасибо за сына, Настя. Лучшая мама", - написал Андрей и опубликовал фотографию ножки новорожденного.

Напомним, совсем недавно звезда "Орла и решки" Бедняков мило поздравил жену с днем рождения. Шоумен опубликовал несколько забавных кадров из домашнего архива с ее участием.

Также УНИАН писал, что Андрей Бедняков проехал через "ад" на передовой в Донецкой области и поделился, что ему было довольно страшно.

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