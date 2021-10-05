Владимир Зеленский заявил, что Кузьма продолжает жить благодаря тому, что люди продолжают слушать его песни и ценят его творчество.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с семьей покойного музыканта Андрея Кузьменко (Скрябин) - отцом Виктором, мамой Ольгой, вдовой Светланой Бабийчук и дочерью Марией-Барбарой.

Как сообщили в пресс-службе Офиса президента, Зеленский передал семье артиста орден Государства и подчеркнул, что Андрей Кузьменко до сих пор жив благодаря легендарным песням.

"Я прекрасно знал Андрея, мы много раз встречались. Он был очень крутым парнем. Люди любят его песни, он живет в своем творчестве", – сказал глава государства.

Вместе с тем Виктор Кузьменко выразил благодарность президенту за память об Андрее.

"Благодарю вас за добрую память о нашем сыне Кузьме Скрябине. Желаю вам крепкого здоровья и вдохновения в Вашей государственной работе", – поделился отец артиста.

Орден вручается Герою Украины за чрезвычайные трудовые достижения. Еще 17 августа 2020 года, в день рождения певца, Владимир Зеленский посмертно присвоил музыканту и лидеру группы "Скрябин" звание Героя Украины. Тогда президент подчеркнул, что мы всегда будем помнить защитника страны.

Отметим, в своих интервью Андрей Кузьменко неоднократно призывал украинских деятелей культуры давать концерты, зарабатывать деньги и помогать украинской армии. Сам певец неоднократно бывал на передовой, помогал бойцам материально и даже посещал раненых военных в больнице.

Гибель Андрея Кузьменко

Утром 2 февраля 2015 года Кузьма попал в дорожно-транспортное происшествие. Оно произошло вблизи села Лозоватка в Днепропетровской области. Внедорожник, за рулем которого находился Кузьма, и молоковоз столкнулись. От полученных травм лидер группы "Скрябин" погиб на месте аварии.

Прощание с легендарным исполнителем состоялось в Преображенской церкви во Львове. Андрея Кузьменко похоронили на Брюховицком кладбище (возле Львова) в семейном склепе Кузьменко.

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Автор: Виктория Гордиенко