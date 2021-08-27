Ольга Михайловна отметила, что многие хотели бы "вернуть" Кузьму.

Мама погибшего украинского музыканта Кузьмы Скрябина отреагировала на его "возвращение" в рамках концерта по случаю 30-летия Независимости Украины. Она отметила, что многие хотели бы, чтобы он вернулся.

Об этом Ольга Кузьменко написала в своем Facebook.

Она отметила, что испытывает огромное чувство гордости.

"Когда на огромном экране появился мой сын, которого "вернули" благодаря новейшим технологиям и которого стадион встретил огромными овациями – это было фантастическое ощущение! Будто реально ожил Андрюша, улыбался и пел свои корабли", – рассказала женщина.

Читайте такжеСкрябину исполнилось бы 53: клипы, которые останутся в сердцах слушателей навсегдаПри этом она указала, что понимает, что это лишь голограмма, но ее сердце невероятно радовалось.

"Мысль материальна, она превращается в действительность, а тем более, что такое огромное количество людей этого хотела", – поделилась Ольга Михайловна.

Также она отметила, что многие хотели бы "вернуть" Кузьму.

"Я благодарю вас всех, дорогие мои украинцы, силой миллионов мыслей, вы все же пригласили Кузьму на встречу с вами в такое торжественное для всех нас время", – подытожила мама певца.

Как ранее сообщал УНИАН, 24 августа на НСК Олимпийский состоялся грандиозный концерт к 30-летию со дня провозглашения независимости Украины, гостем которого стала группа "Скрябин".

С помощью современных технологий организаторам удалось "оживить" Андрея Кузьму, который погиб шесть лет назад в аварии.

Автор: Анастасия Горбачева